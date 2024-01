David Hertrich Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, jeudi 22 février 2024.

David Hertrich ♫♫♫ Jeudi 22 février, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

David Hertrich est un interprète de chansons aux mélodies agréables, construites autour de textes et de poésies fredonnées de génération en génération.

Passionné par la chanson française issue de l’époque du music-hall «flamboyant », cet alsacien d’origine et provençal d’adoption, arpente les scènes de la région depuis une vingtaine d’années.

Chanteur à la voix de baryton, David Hertrich c’est spécialisé dans le répertoire des chanteurs poètes et réalistes à la voix grave comme Jean Ferrat, Serge Reggiani, Serge Gainsbourg, Serge Lama, Alain Bashung….

David interprète ces chansons, avec sa voix grave aux caractéristiques uniques, des mélodies soignées, et un style suffisamment léger pour ne pas écraser les mots qu’il aime chanter.

Pour ce chanteur, chaque chanson doit être un court-métrage, à la fois ambitieux et confidentiel.

Son tour de chant aura pour seule ambition, de partager un patrimoine musical de quelques textes et mélodies dignes d’intérêt.

