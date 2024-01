Débat – Concert en soutien à SOS Méditerranée Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, jeudi 8 février 2024.

Débat – Concert en soutien à SOS Méditerranée ♫♫♫ Jeudi 8 février, 19h00 Le 3C Café culturel citoyen

Début : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:00:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

19h accueil au 3C

19h30 présentation des actions de SOS Méditerranée, échanges sur les migrations en méditerranée centrale

L’association européenne SOS Méditerranée, basée à Marseille, se consacre au sauvetage en mer des embarcations de migrants en détresse, grâce à son bateau ambulance l’Ocean Viking. Son action s’appuie sur le droit maritime international. Elle est cependant de plus en plus entravée par les politiques migratoires répressives des Etats européens. Le bateau est aujourd’hui retenu à quai dans le port de Bari en Italie. 2023 fut l’année la plus meurtrière en méditerranée centrale depuis 2017.

Comment poursuivre l’action ? Qui sont les exilés secourus et d’où viennent-ils ? Comment contrecarrer les idées reçues sur les migrations ? Comment fonctionne l’association ? Les bénévoles du relais d’Aix en Provence viennent témoigner et dialoguer avec vous.

20h30 concert du groupe Le Combo de la cave, entrée libre et solidaire. Durée du concert 1h

Les spectateurs sont invités à faire un don au chapeau. La somme récoltée sera intégralement versée à SOS Méditerranée.

Le Combo de la Cave

Une formation composée de quatre membres qui, si l’on additionne leurs âges, totalisent à eux tous plus de deux cents ans… Deux siècles !!!

Richard (chant et guitare acoustique), il pose rapidement ses exigences, « Je chanterai seulement des chansons françaises qui ont du sens ». Chante et joue depuis son adolescence.

Olivier (saxo alto et basse), le dernier arrivé dans le groupe, bassiste expérimenté et saxophoniste de cœur.

Cyril (guitare électrique et basse), la référence musicale, l’oreille attentive et le maître de cérémonie. Il veille aussi à la qualité du son produit par le groupe.

Hervé (batterie) , le plus jeune musicien bien que l’aîné des quatre, essaie de se muer en métronome.

Printemps 2019 Aménagement dans la cave de Cyril d’un studio de répétition et d’enregistrement sans qu’elle perde sa fonction première de lieu de dégustation (pour les papilles et les oreilles) .

Fin 2019 Choix des premiers morceaux à réinterpréter. Le répertoire oscille entre humour, poésie et chansons engagées.

2020 Le Combo se met en place et élabore sa musique.

Quelques concerts intimistes les encouragent à se produire devant un public plus nombreux.

Une cuvée exceptionnelle de chanson française, exclusivement, qui fait sourire, voyager, rêver, réfléchir…des adaptations de Brel, Brassens, M, Pigalle, beaucoup d’autres…et aussi des compositions.

Un bon cru qui se doit de sortir de la cave. Ils sont prêts, ils ont hâte…

Originalité et fantaisie à déguster sans modération tout au long de ce moment de partage chaleureux.

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur