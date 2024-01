L’Albatros Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, samedi 27 janvier 2024.

L’Albatros ♫SLAM♫ Samedi 27 janvier, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T21:30:00+01:00

L’Albatros est un slameur avignonnais aux influences hip-hop, littéraires et militantes.

Inspiré par des artistes tels que Gaël Faye, Orelsan et Keny Arkana ; il nous invite sur scène à partager ses voyages introspectifs et ses questionnements sociétaux sur des sujets tels que l’école, l’amour, l’anarchisme…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]