Baléti avec les duos Cécile & Ludo + Cess & Chris Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Le 3C et l’asso Aix Balèti vous invite pour le bal mensuel du 3C, tous les 3ème vendredis du mois avec exceptionnellement de deux duos!

– CÉCILE ET LUDO

2 diatos et des influences allant de la Bretagne à l’Auvergne en passant par le 3C histoire de s’ambiancer.

– CESS ET CHRIS:

Cess au diato et Chris à la cornemuse,

Quand les filles s’en mêlent, elles nous entraînent dans les veillées, les soirées, les p’tits bals, pour s’en mettre plein les guiboles.

Vous trouverez le nom du groupe sur le site : http://cafeculturelcitoyen.org

Plus d’infos sur : https://aixbaleti.wixsite.com/aixbaleti

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T22:30:00+01:00

