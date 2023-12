Balèti avec Des Clochettes dans les Pieds ! Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Balèti avec Des Clochettes dans les Pieds ! Jeudi 14 décembre, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

Le 3C et l’association Aix Balèti vous invite pour le bal mensuel du 3C avec le groupe DES CLOCHETTES DANS LES PIEDS

« Musique à danser et à vibrécouter.

Nos corps se retrouvent, de près ou de loin, légers.

1, 2, 3 accordéons

Et l’on se regarde, on se rit.

Entre bourrées, scottishs ou mazurkas.

V’là qu’on s’y jette à coeurs ouverts!

Une piste imaginaire rythmée de joie,

cumbia d’ailleurs, cercle d’ici, Dantza! »

Plus d’infos sur :

https://cafeculturelcitoyen.org/evenements/baleti-avec-des-clochettes-dans-les-pieds/

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

