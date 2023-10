Bœuf / jam libre Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Bœuf / jam libre Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 25 novembre 2023, Aix-en-Provence. Bœuf / jam libre Samedi 25 novembre, 17h00 Le 3C Café culturel citoyen Tape le Bœuf avec tes potes, sans agressivité aucunes

A disposition : 1 piano, 1 basse, 1 gratte folk une autre en nylon plus une manouche pour gaucher, un harmonica et j’en passe… Boeuf, Jam, Descarga, Sessions d’impro, Open Mic, appelle ça comme tu veux !! Viens avec ton instrument ou les notres, rencontrer des copines et des copains pour faire le bœuf sur la scène du 3C.

Standards ou compos, impros ou reprises, ce sera à vous de décider une fois sur le bandstand. L’important c’est de s’éclater à plusieurs et de faire de bonnes rencontres musicales. C’est de 17h à 19h samedi avant de rendre la scène pour le concert du samedi.

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

