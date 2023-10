Elizabeth Devlin Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Elizabeth Devlin Mercredi 22 novembre, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

ELIZABETH DEVLIN (Brooklyn, USA)

Elizabeth Devlin est une musicienne et poétesse originaire de Washington et installée à Brooklyn. Avec sa voix magnétique et éthérée et son autoharpe, elle défie les structures musicales traditionnelles, construisant ses chansons comme des récits miniatures, des mondes magiques dans lesquels personnages, fantasmes et temps s’entrechoquent.

Son nouvel – et quatrième – album, ‘My Father’s Country’, sortira à l’automne 2023. Elle sera en tournée en Allemagne, Belgique, France et Suisse du 8 au 26 novembre.

‘Elizabeth Devlin chante ses couplets surréalistes en s’accompagnant à l’autoharpe, sa voix chevauchant les harmonies étrangement dissonantes qu’elle trace avec ses mains.’

– The New York Times

‘Ce doit être dans la manière dont Elizabeth Devlin chante de cette voix douce et flottante, la manière avec laquelle ces chansons s’aventurent hors de toute structure traditionnelle, la manière dont ses paroles peignent des récits abstraits qui cherchent plus vers la poésie que la chanson.’

– Consequence of Sound

Liens

Site officiel: www.elizabethdevlinmusic.com

Bandcamp: https://elizabethdevlin.bandcamp.com

YouTube: www.youtube.com/user/AllAreRelative

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.elizabethdevlinmusic.com »}, {« link »: « https://elizabethdevlin.bandcamp.com »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Elizabeth Devlin, with her haunting combination of lilting voice and enchanting autoharp, is a self-produced NYC singer-songwriter. Devlin defies traditional musical structure with many of her songs, building miniature narratives and magical worlds where characters, fantasies and time collide. Devlin released her third, full length album, Orchid Mantis, in February 2017. Devlin’s first release in over five years, Orchid Mantis is a follow-up to the previously released albums: For Whom the Angels Named (Fall of 2011), Ladybug EP (Winter 2011) and All Are Relative (Winter 2009). Devlin has toured nationally, internationally, & performs regularly at venues in her home town Brooklyn/NYC. nMore info: www.ElizabethDevlinMusic.comnPlease purchase this music and support this independent musician so she can keep on making more music! https://elizabethdevlin.bandcamp.com », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Elizabeth Devlin », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/ytc/APkrFKaikoZt-I9HYkTD-Nnv2X1f0F445eC-5oWexoSr=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « http://www.youtube.com/user/AllAreRelative », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « http://www.youtube.com/user/AllAreRelative »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T21:30:00+01:00