Smoothy Délisse Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 18 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Smoothy Délisse Samedi 18 novembre, 21h00 Le 3C Café culturel citoyen

Douceur, good vibes, pétillance.

Une bulle de vacances.

Nos reprises smoothy, à fleur de tempo, flirtent avec la bossa et la chanson française, effleurent les rivages musicaux d’îles et continents enchantés, et vous invitent à un voyage chaloupé, léger et coloré.

Un mix, une texture, des parfums enjôleurs, peut-être, une surprise acidulée…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00