Yor Pfeiffer Samedi 28 octobre, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Yor Pfeiffer est auteur-compositeur, interprète. À travers toutes ses créations, il transmet une foi hors du commun en la vie.

Son parcours et son œuvre nous témoignent que quels que soient les écueils de l’existence, une nouvelle joie est toujours possible.

Il chante toutes les notes de la renaissance.

Ses chansons sont des accélérateurs d’ouverture d’âme.

Il fait rimer humour et poésie, tendresse et ironie, rythme et mélodie.

“Ses textes nous invitent à nous émouvoir et sa musique… à nous mouvoir.” [Happinez magazine]

https://www.yor.mu/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:30:00+02:00

