Bouches-du-Rhône JAM JAM JAZZ Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 18 octobre 2023, Aix-en-Provence. JAM JAM JAZZ Mercredi 18 octobre, 19h00 Le 3C Café culturel citoyen La JAM JAM JAZZ c’est une séance d’improvisation musicale, basée uniquement sur des standards de Jazz, au 3C Café Culturel Citoyen à Aix-en-Provence. Si vous êtes un-e musicien-ne du style, si vous souhaitez jouer deux ou trois morceaux, discuter, rencontrer, boire un verre, manger une délicieuse terrine… ou simplement écouter, vous êtes les bienvenues au 3C ! Et si ça prend… on en fera un rendez-vous régulier Jam organisée par C@thy et Guillaume L, suivant un modèle pragmatique.

_____________________________________________________________

