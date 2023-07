Saravah Duo Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 22 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Saravah Duo Samedi 22 juillet, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Les Samedis du 3C : Saravah Duo, Samba décalé(es) !

Saravah est un duo réunissant Elaine Lopes et Anne-Sophie Cabrillat autour de leur identité culturelle et musicale.

Créé en septembre 2018, Saravah fait preuve de fraicheur, de féminité, d’humour et d’exigence vocale et musicale. A travers des arrangements originaux, des réécritures et des compositions les 2 musiciennes nous invitent à un voyage aller-retour Paris-Rio, plein de romantisme, de fougue et de désinvolture, mais surtout de samba !

Elaine Lopes

Chanteuse, danseuse et comédienne brésilienne, Elaine est née à Santos (São Paulo) au Brésil. Diplômée de conservatoire en piano, danse classique et coaching vocal elle est également formée en musicothérapie.

Depuis son arrivée en France en 2003, Elaine poursuit et enrichit son parcours artistique et collabore avec de nombreux artistes de la musique brésilienne de la place toulousaine : spectacle musical Femininas avec Olivier Lob (tournée brésilienne parrainé par l’Etat de Sao Paulo), duo Sol&Lua avec Cécile dos Reis, conte musical Âme sereine et aujourd’hui Saravah.

Anne-Sophie Cabrillat

Pianiste et chanteuse née en Provence, Anne-Sophie est diplômée du Conservatoire d’Aix-en-Provence en piano. Elle étudie ensuite au CIM (école des musiques actuelles en piano, chant) à Paris où elle se produit pendant plusieurs années.

Sa passion des voyages et des rencontres la mènent au Mexique en 2006 où elle crée deux centres Alliances françaises dans lesquels elle développe une dynamique d’échange et d’émulation culturelle intense. C’est aussi la rencontre avec des musiciens français et mexicains au travers du projet Sophie y los papazuels qui se produit pendant 2 ans sur de nombreuses scènes au Mexique et Amérique centrale (festivals de jazz, Alliances françaises, centres culturels).

Passionnée de musique brésilienne depuis toujours, elle a fait ses premiers pas de samba auprès d’Alfredo Bessa (percussionniste de Baden Powell et Clara Nunes). Installée à Toulouse depuis 8 ans elle évolue dans la scène jazz et latine avec notamment Masco (jazz du monde), Catendê (novo-samba) et aujourd’hui Saravah.

