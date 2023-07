Yan Yalego Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 21 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Yan Yalego Vendredi 21 juillet, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Yan Yalego à la guitare, et au chant noius avait déjà régalé avec son duo Baron Gabriel. Il revient ce mois-ci pour l’un des derniers concerts de la saison. Répertoire oscillant entre le blues traditionnel, le folk et le rock’n’roll des origines, émaillé de quelques reprises assez décalées de standards plus connus.

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

