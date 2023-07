El Revire Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 7 juillet 2023, Aix-en-Provence.

El Revire Vendredi 7 juillet, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

Né-es en Argentine, dans la province de Buenos Aires, Sabrina et Walter nous offrent une proposition musicale argentine à la recherche d’une sonorité propre dans un esprit de fraîcheur et de rénovation. Leur répertoire intègre des oeuvres de compositeurs de référence, fondements du tango et du folklore argentin,tels que Gardel-Le Pera, Troilo-Manzi, Cobián- Cadicamo, Atahualpa Yupanqui, Cuchi Leguizamón, entre autres.

Vitalité, émotion et énergie, ce concert fourmille de propositions musicales du répertore argentin – tango, candombe, milonga… – associées à un ensemble instrumental original : Sabrina Destefanis à la basse, tambour argentin (bombo legüero) et voix, etWalter Ratto guitare et voix

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00