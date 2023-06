Mary Lasterisk Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence, 19 mai 2023, Aix-en-Provence.

Rythmes groovy, phrasé soul hip-hop, ambiances trip-hop, accents d’Afrique, Mary L*Asterisk est ce mélange délicieusement épicé, à la fois étonnant et détonnant !

Dans sa bouche un français percutant et des mots qui font mouche ; une rythmique impeccable et des textes qui touchent. Mary L*Asterisk sort des cadres, emprunte de nouveaux sentiers, et apporte un souffle nouveau et personnel à la chanson française. L’artiste impose son style !

Tantôt douceur, tantôt torrent d’énergie, tantôt smooth, tantôt nawakerie, et toujours groovy, Mary* nous embarque dans son univers singulier pour un moment de partage garanti…

Après 15 ans de route avec sa boite magique (looper), Mary* fait cette année le choix du guitare-voix, en nous livrant des versions épurées pleine de fraicheur de ses chansons. Quelques pédales d’effets « smoothisantes » (effets typiques de son groove aérien), une mini-boîte magique quand même pour quelques boucles qui la chatouillent… mais rien de plus. Comme un besoin de simplicité qui s’impose !

Comme une bonne étoile associée à son nom ou un Nota Bene pour signifier qu’elle livre ses sentiments les plus profonds, Mary* s’est accolée une astérisque (et périls si tu l’oublies) incrustée dans son ciel comme un porte bonheur…*

