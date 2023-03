Luna Hernandez Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Luna Hernandez Le 3C Café culturel citoyen, 31 mars 2023, Aix-en-Provence. Luna Hernandez Vendredi 31 mars, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen Récompensée par de nombreux prix musicaux, mais aussi de prix pour des projets sociaux internationaux et d’Amérique latine, Luna Hernandez est une artiste d’exception que nous avons beaucoup de chance de recevoir au 3C.

Sa musique est ancrée dans la tradition colombienne, mais traite des sujets les plus actuels. Très engagée dans la cause fémininiste, Luna Hernandez met son talent à dénoncer les féminicides au Mexique, soutenir les mères et adolescent-es isolé-es en Colombie et ailleurs, ou encore illustrer par la musique un documentaire écologique…

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

