Bœuf Jazz Manouche Le 3C Café culturel citoyen, 29 mars 2023, Aix-en-Provence. Bœuf Jazz Manouche Mercredi 29 mars, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen Si vous souhaitez rencontrer d’autres musiciens, jouer, discuter, boire un verre… ou tout simplement écouter, rendez vous au 3C pour une soirée riche en swing. (Scène uniquement acoustique ouverte au musicien du style!). Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:00:00+02:00 – 2023-03-29T22:00:00+02:00

Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence

