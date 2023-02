Nèl Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Nèl Le 3C Café culturel citoyen, 25 février 2023, Aix-en-Provence. Nèl Samedi 25 février, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Multi-instrumentiste. La passion et la sensibilité réunies. Au fil des morceaux du Sitar, du Handpan du N’goni, du Didgeridoo, des loops, un côté électro, entrecroisés de ses chants en français aux valeurs positives. Pour un chaud moment de voyage sur le chemin de l’ouverture et de l’apaisement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Nèl Le 3C Café culturel citoyen 2023-02-25 was last modified: by Nèl Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 25 février 2023 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône