Aïtone (avec Jade Lamy en 1ère Partie) Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Aïtone (avec Jade Lamy en 1ère Partie) Le 3C Café culturel citoyen, 24 février 2023, Aix-en-Provence. Aïtone (avec Jade Lamy en 1ère Partie) Vendredi 24 février, 19h30 Le 3C Café culturel citoyen ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La Corse ancrée sous la peau, la folk, la britpop, et le rock progressif sur mon drapeau. Petit, je rêvais que je planais le long des escaliers, comme un Peter Pan d’appartement. Je suis né en 1987, un mercredi, à 15h15. Un enfant des 90’s. Un enfant perdu qui a pleuré à chaudes larmes quand Robin Williams nous a laissé à nos pensées agréables. J’aime écrire, composer. En français, en anglais. J’aime les Beatles, pink Floyd, Thom Yorke comme Bashung, Goldman, ou Ben Mazué.

J’aime le cinéma de Jarmusch et la beauté d’une fenêtre dessinée à la craie sur le mur d’une prison. J’aime l’humour à l’anglaise, mais j’ai été nourri aux Inconnus, aux Nuls, aux Robins Des Bois. Comme Anne Sylvestre j’aime les gens qui doutent. J’aime vous partager mes nouveau projets. Un single pour décembre. Un album peu de temps après. En anglais. Avant le grand saut vers la langue qui m’a bercé. Entrez, venez partager une seconde ou une éternité. Jade Lamy est une artiste française de 18 ans.

Après avoir très tôt composé et s’être initiée à plusieurs instruments, entre 2021 et 2022, elle se forme au Jazz Studio à Anvers en Belgique où elle enrichi ses connaissances dans l’univers du Jazz et de la soul. La même année, c’est sa rencontre avec le jazzman Ivan Paduart qui lui permet d’explorer et d’affiner les couleurs musicales qui l’accompagneront à travers son style de prédilection: Indie Soul jazz française.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T19:30:00+01:00

2023-02-24T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Aïtone (avec Jade Lamy en 1ère Partie) Le 3C Café culturel citoyen 2023-02-24 was last modified: by Aïtone (avec Jade Lamy en 1ère Partie) Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 24 février 2023 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône