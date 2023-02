K Blues, hommage à Janis Joplin Le 3C Café culturel citoyen, 18 février 2023, Aix-en-Provence.

K Blues, hommage à Janis Joplin Samedi 18 février, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen

♫♫♫

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Allons enfants de l’harmonie, nouveaux nés sous les cris de musique blanche, noire. K.Blues est à bord de ce live exclusivement dédié à la Reine Blanche du Blues : Janis Joplin.

Elle est une des rares à avoir hérité de l’authentique ferveur de la Dame. On a peur de trouver ce que l’on va y trouver, et vice et versa.

Panthère de compagnie refusant la mauvaise foi, mais pas l’humain dans son animalité la plus noble.

Filiation mutante de l’ère en question, espèce de proximité universelle, palette d’émotions barbares, déclinaison d’humeurs comme autant de survie, sorte d’affinités vibratoires, une rencontre digne d’un voyage dans l’intestin grêle.

Ici et maintenant, rangez vos cierges et sortez vos feux de joie.

Faute d’assister au show d’une réplique de cire, on distille ici une rétrospective aux abois.

FacebookTwitterShare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T20:30:00+01:00

2023-02-18T22:00:00+01:00