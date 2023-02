K Blues en solo Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

K Blues en solo Le 3C Café culturel citoyen, 17 février 2023, Aix-en-Provence. K Blues en solo Vendredi 17 février, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur C’est l’esprit Woodstock, dans cet aspect blues, boue, cordes cassées jusqu’au bout du chant de l’âme.

C’est brut comme du Cabernet sans sulfites. L’ampli est planté tel un vieux pote de collège, il te rappelle les années Stooges et la Rumba Zaïroise.

Le chant de l’âme, cité plus haut, la dame Carine le vit tout en haut, inspiration, expiration, son inspiration n’a pas de limite de consommation.

Son chant écho de souffle continu te rentre en vibration comme un didgeridoo au clair de lune.

La guitare est taillée pour la route, elle est remuée mais collée au siège, aussi inséparables que le tire-bouchon du liège.

Embouteillage d’émotions, pied au plancher..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T22:00:00+01:00

Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence

