Chtolôgo Le 3C Café culturel citoyen, 4 février 2023, Aix-en-Provence.

Chtolôgo Samedi 4 février, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

♫♫♫

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://music.imusician.pro/a/7tOv3vwa/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « Le projet Chtolu00f4go vit le jour il y a quelques annu00e9es, fruit de la rencontre fortuite entre un accordu00e9on chromatique inspiru00e9 et un u00eatre humain mutant tour u00e0 tour fu00e9lin et humain errant en quu00eate de sensu2026 Un sens u00e0 donner u00e0 sa vie, un sens u00e0 donner u00e0 nos vies, un sens u00e0 donner u00e0 la vie. nLe parcours musical de Chtol pour les intimes est complexe, il su2019agit lu00e0 du2019un concept nouveau celui du2019un chat chanteur u00e9corchu00e9 su2019accompagnant u00e0 lu2019accordu00e9on et aux percussions.nCe projet vise pour son acteur principal u00e0 mau00eetriser les pulsions mortifu00e8res mais nu00e9anmoins cru00e9atives de la pu00e9riode pendant laquelle il fut contraint d’exorciser ses du00e9mons en cru00e9ant de petites ritournelles souvent fort u00e9picu00e9es…il prit plaisir u00e0 les exu00e9cuter en public…il les livre ici au vaste monde telle une mascarade embellie par vos regards et votre u00e9coute.nhttps://chtologo.bandcamp.com/nhttps://www.facebook.com/chtologo/n », « html »: «