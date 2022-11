Obscur Feuillage & Varenfel Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Obscur Feuillage & Varenfel Le 3C Café culturel citoyen, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence. Obscur Feuillage & Varenfel Samedi 19 novembre, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Tout a déjà été dit sur Obscur Feuillage. Qu’il a été élevé à la soupe d’ortie et au cidre brutal, qu’il n’a traversé la France à vélo qu’en large et pas encore en travers.. et c’est vrai ! Mais personne ne connait encore cet embryon de spectacle dont le nom provisoire est « Face au soleil » !

Avec Varenfel en commandant de bord du vaisseau interstellaire à énergie renouvelable

