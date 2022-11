Jam Session ! Rock & Blues edition Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Jam Session ! Rock & Blues edition Le 3C Café culturel citoyen, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence. Jam Session ! Rock & Blues edition Samedi 19 novembre, 17h00 Le 3C Café culturel citoyen ♫♫♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Tu aimes pousser le Blues ? La gamme pentatonique n’a pas de secret pour toi, et tu tutoies Mick Jagger ? Viens avec ton instrument rencontrer des copines et des copains pour faire le bœuf sur la scène du 3C. Standards ou compos, impros ou reprises, ce sera à vous de décider une fois sur le bandstand. L’important c’est de s’éclater à plusieurs et de faire de bonnes rencontres musicales.

C’est de 17h à 19h samedi 19 novembre avant de rendre la scène à l’artiste qui jouera à 20h00.

2022-11-19T17:00:00+01:00

2022-11-19T19:00:00+01:00

