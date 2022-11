François Buffaud Le 3C Café culturel citoyen, 16 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jazze-t-il la chanson ou enchante-t-il le jazz ? François Buffaud est un artiste accompli, perfectionniste dans son art (écriture et jeu guitare), dont la voix grave et chaleureuse nous embarque dans un univers musical intimiste et poétique. Sur l’ensemble du répertoire, on retrouve une grande partie de sa personnalité où dominent sensibilité, humour et tendresse…

Accompagné de Sébastien Debard (piano et accordéon) et Philippe Parant (guitare), ce Trio saura séduire un large public !



2022-11-16T20:00:00+01:00

2022-11-16T22:00:00+01:00