Basa Duo Le 3C Café culturel citoyen, 12 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Basa Duo Samedi 12 novembre, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

♫FUSION WORLD♫

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

FUSION WORLD MUSIQUE DYNAMIQUE

Créée en avril 2019, BASA DUO est une fusion moderne franco-africaine.

Baba Sayon Diabaté au Balafon, Elsa Keita à la guitare, la magie de Basa et sa profonde humanité vous emporte ailleurs.

Accompagnés, selon la formule, de différents percussionnistes, Madou Diakité, Alsény Solo Chérif ou Yves Bangoura, la complicité de ces musiciens nous amène dans un nouveau style, la World-Musique-Dynamique.

Pour le plus grand plaisir des gourmands de la fusion africaine.

Chanté en Malinké et Français, avec des racines traditionnelles d’Afrique de l’Ouest, une mixité culturelle et instrumentale qui le propulse dans l’air du temps.

Ils nous offrent un véritable dépaysement, un beau voyage vers des terres lointaines et inconnues. Dans l’émotion et dans l’ivresse d’un son acoustique, Basa vous présente ses créations…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-12T20:00:00+01:00

2022-11-12T22:00:00+01:00