French like us: Springsteen mon ami d’Amérique Samedi 29 octobre, 20h00 Le 3C Café culturel citoyen

Il s’agit d’un concert piano-voix, scénarisé et surtitré.

Springsteen, mon ami d’Amérique est le premier concert de musique rock entièrement surtitré jamais joué en France, multipliant les entrées dans l’univers de Bruce Springsteen.

Le scénario – Il entre dans sa chambre, s’habille, face au miroir, face au public : ceinture, gilet , bandana … Qui est-il ? Un adolescent français fasciné par un cow-boy ?

Elle arrive, sortie de nulle part. Qui est-elle ? Mary, l’héroïne de Thunder Road et de The River ?

Elle l’accompagne sur la route : tableaux oniriques, amours romantiques, aventures épiques, brûlots politiques… Levoyage dans l’œuvre de Bruce Springsteen peut commencer, avec un piano et deux voix pour tout véhicule.

Les paroles traduites… en live ! Tout au long du spectacle, les chansons sont traduites en direct grâce à un système de vidéoprojection.

La musique – avec le duo French Like US – l’univers de Springsteen est pris à revers : à la place de la voix du Boss, une chanteuse, à la place du E-Street Band, un pianiste. Sont interprétés les grands succès (Streets Of Philadelphia, Dancing In The Dark, Born In The USA..), les classiques (Born To Run, The River), et des chansons moins connues illustrant les nombreuses facettes musicales de Springsteen : des perles country (Wreck On The Highway), des protest songs (The Ghost Of Tom Joad), ou une prière post-11 Septembre (

My City Of Ruins).

Un peu de théâtre – Les deux interprètes se font acteurs entre deux chansons. Clins d’œil, aphorismes et réflexions, souvent légères, parfois graves : entrer dans l’univers de Springsteen, c’est par effet miroir, se questionner sur ce qui fonde, notre rapport à la musique, chez nous Français : French like US, baby we were born to run !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T20:00:00+02:00

2022-10-29T22:00:00+02:00