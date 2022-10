Osiris Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Osiris Le 3C Café culturel citoyen, 28 octobre 2022, Aix-en-Provence. Osiris Vendredi 28 octobre, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen ♫RAP♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ex membre du Gang de Zouaves, avec lesquels il a œuvré durant 5 belles années. Osiris avec ses comparses avait posé ses voiles en première partie notamment de Dope DOD (New Morning) et des Svinkels (La Clef).

C’est avec eux qu’il a étoffé son goût pour la scène.

Ses textes sont francs, crûs et poétiques.

Embarquons dans la caravelle !

