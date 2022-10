Leonor Bolcatto Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Leonor Bolcatto Le 3C Café culturel citoyen, 26 octobre 2022, Aix-en-Provence. Leonor Bolcatto Mercredi 26 octobre, 20h30 Le 3C Café culturel citoyen ♫Chanson française intimiste et féministe♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.leonorbolcatto.com/ »}] Leonor Bolcatto, vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. « Elle ouvre des fenêtres et casse le clichés » Rémy Tarrier

« Tout concourt à ce qu’elle soit une belle promesse : une voix douce et mélodieuse, une diction parfaite et cette poésie des choses ordinaires si sincère, si émouvante » Francis Panigada sur NosEnchanteurs. « La voix de Leonor Bolcatto est mélodieuse, sûre, sans être insolente. L’écriture des textes est pleine de tendresse, voguant de la nature à la femme, de la liberté à la reconnaissance, sans haine et sans violence » Annie-Claire Hilga pour le n°86 du magazine FrancoFans https://www.leonorbolcatto.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T20:30:00+02:00

2022-10-26T22:00:00+02:00

