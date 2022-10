Au Choeur de la lutte, par la compagnie des Oeillets Le 3C Café culturel citoyen, 8 octobre 2022, Aix-en-Provence.

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Trois ami-es, trois personnalités, trois artistes réunis autour d’un objectif commun : la mise en lumière des chants de lutte de 1789 à nos jours.

Au chœur de la lutte est un conte musical qui retrace le parcours des chants de rue. Au gré des révoltes et révolutions, il transporte le public dans le combat des peuples pour leur émancipation. A la croisée des chemins entre fresque artistique et éducation populaire, la compagnie des œillets met en valeur les différentes conquêtes sociales arrachées au fil des siècles.

Tout au long de cette épopée populaire, vous serez surpris par les bruitages du conteur, emballés par le rythme de la guitare, touchés par le son de la flûte traversière, des polyphonies vocales ou de l’accordéon.

Ce spectacle percutant et enthousiaste est interactif, le public est invité à participer sur certaines chansons. Le récit vous emmène sur un panel d’émotions contrasté, l’humour comme les destins tragiques sont au rendez-vous.

Au chœur de la lutte a bénéficié du talent de deux metteurs en scène ayant consacré cinquante ans de leur vie aux arts du spectacle. Sur scène, vous retrouverez Samuel au théâtre et aux bruitages, Estéban et Marlène à la musique et au chant. Les deux musiciens interviennent également en tant que comédiens durant la narration, afin de rendre le texte vivant, drôle, et parfois dramatique.



