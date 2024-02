Le 38Riv donne Carte blanche à Ludovic Ernault 38Riv Jazz Club Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz moderne, compositions — « Ludovic Ernault fait partie des jeunes saxophonistes les plus intéressants que l’on puisse écouter aujourd’hui sur la scène parisienne » J.F Mondot / Jazz Magazine

Intense et lyrique dans son jeu, doté d’une sonorité originale à l’alto, il séduit aussi par le caractère de ses compositions d’une écriture vive et inventive.

Après Next Fall, un premier album sorti en 2013, deux autres albums (Dreamland 2019 et LIVE 2021) sont parus sur le mythique label Fresh Sound New Talent, réputé pour ses qualités de défricheur.

Pour cette carte blanche Ludovic est entouré de Ricardo Izquierdo au saxophone ténor, Maxime Sanchez au piano, Matteo Bortone à la contrebasse et Pierreeden Guilbaud à la batterie.

Ludovic Ernault : sax alto

Ricardo Izquierdo : sax tenor

Maxime Sanchez : piano

Matteo Bortone : contrebasse

Pierreeden Guilbaud : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/111

38riv