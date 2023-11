Noëlla RAOELISON à Saint Laurent de Mure (69) Le 37 Saint-Laurent-de-Mure, 17 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Mure.

Noëlla Raoelison est auteure – compositrice et elle propose une world music actuelle, qui puise ses origines dans les mélodies traditionnelles malgaches mais aussi dans le blues africain et la soul.

Elle chante dans sa langue natale, le « Sakalava », un dialecte percutant du sud-ouest de Madagascar. Noëlla a la volonté de faire passer des messages forts dans ses compositions.

Ces chansons, inspirées de son vécu et représentatives d’un monde en mouvement, nous parlent de déracinement, d’exil, d’écologie, de corruption…

En live, en plus de ses compositions, elle interprète des reprises de Miriam Makeba, Angélique Kidjo, Mikea (Madagascar), Njava (Madagascar) et aussi des chants de différentes régions et tribus, pour faire connaître la diversité culturelle de Madagascar.

Le 37 37 avenue Jean Moulin 69720 Saint-Jean-de-Mure Saint-Laurent-de-Mure 69720 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

MADAGASCAR