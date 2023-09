Amin Al Aiedy présente « Shams » le 360 Paris Music Factory Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Amin Al Aiedy présente « Shams » Jeudi 30 novembre, 19h30 le 360 Paris Music Factory Sur place 19 EUR

Prévente 15 EUR

» SHAMS est une allégorie de cette région du monde qui me fascine : Balad al Sham « Pays du Soleil » qui correspond au Levant ou Moyen-Orient. Je me suis librement inspiré de cette culture riche et solaire pour tenter de réaliser une musique aussi lumineuse que possible. » Amin Al Aiedy.

Sur cet album ainsi que sur la scène, Amin Al Aiedy (oud et compositions) se produit en quartet et est accompagné des musiciens suivants :

– Vincent Forestier : piano

– Matheo Cielsa : batterie

– Jean Waché : contrebasse

» Depuis l’enfance, l’Orient et l’Occident ont toujours vécu en moi, que ce soit dans le sang, la langue ou encore la musique écoutée en famille. Après avoir étudié les musiques actuelles puis le classique pour enfin arriver au jazz, les sentiers de la vie m’ont ensuite amené à vivre et étudier de l’autre côté de la Méditerranée, où j’ai pu absorber en profondeur la musique et la culture arabe. C’est au retour de ce périple que le besoin de créer une musique bi- dimensionnelle s’est imposé. L’idée a germé durant ce long moment introspectif du confinement pour enfin aboutir à la création, au début de l’été 2020, d’un projet faisant la synthèse de ce parcours. » Amin Al Aiedy

Le projet :

» L’objectif de cette musique est de rassembler les richesses harmoniques et rythmiques du monde occidental avec l’oralité et la spiritualité mélodique du monde oriental. Les modes venant du jazz s’infusent avec les maqams arabes et chevauchent les polyrythmies aux métriques variées. L’improvisation prend également tout son envol entre les cadences écrites et dessinent ensemble de nouvelles arabesques.

Amin Al Aiedy :

Oudiste, contrebassiste et joueur de ney, Amin a grandi entre deux cultures, celles d’une mère française et d’un père irakien chanteur-musicien.

Bercé au son du oud, il a suivi un double cursus musical au sein du conservatoire et de l’Université de Strasbourg : d’une part, celui de la guitare classique avec Hideaki Tsuji, de l’écriture, de l’arrangement et de l’orchestration, obtenant une licence de musicologie. D’autre part le cursus de jazz avec Jean-Daniel Hégé et Eric Watson qui le conduiront jusqu’au DEM de contrebasse.

Il poursuit ensuite sa formation en Tunisie où il étudie le oud et les maqams orientaux. En parallèle, il enseigne le jazz et la contrebasse à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis tout en participant à divers groupes de jazz et musiques du monde. Il devient notamment arrangeur, directeur artistique et oudiste au sein du groupe electro-oriental Isthar Connection et instrumentiste/arrangeur avec Djokla, New Balkan Express, Fawzi Chekili, Omar El Ouar, Victoria Alexanyan, Djoussour, Miroir Nomade, Matjar Adib, Amin & Luna, Zajazza.

En 2020 il retourne en France et décide de monter son propre projet en tant que compositeur, arrangeur et oudiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:30:00+01:00 – 2023-11-30T21:30:00+01:00

Amin Al Aiedy Inouïe Distribution

Mikel Muneton / Pauline Bertrand