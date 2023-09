Matjé présente « Sur mon dos » le 360 Paris Music Factory Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Matjé présente « Sur mon dos » Jeudi 16 novembre, 20h00 le 360 Paris Music Factory Prévente : 15 euros / Tarif réduit : 17 euros / Tarif plein : 19 euros

La 1re partie sera assurée par Alee & Mourad Musset de La Rue Kétanou.

A la croisée des chemins de la Chanson française avec la World music aux influences afro-latines, Matjé pose une plume poétique, sur une musique chaleureuse et entraînante alliant tradition et modernité.

Sur cet album, Matjé s’est entouré d’invités de prestige tels que :

– Mourad Musset (La Rue Kétanou

– Bi.Ba

– Isla

– Alain Debiossat (Sixun)

– François Causse (Zoufris Maracas)

Il est également accompagné des musiciens suivants :

– Sébastien Gloriod : accordéon

– Ludovic Hellet : contrebasse

– Yoann Grenouilleau : batterie

– Charles Giraud : claviers, clarinette, choeurs et percussions

Biographie Matjé :

Ayant grandi dans l’univers des voyages maritimes de Saint-Malo, il rêve dès son plus jeune âge de pays lointains et ensoleillés. Adolescent, il y rencontrera l’écrivain Raphaël Confiant au festival « Etonnants Voyageurs » et découvrira la « créolité ». Plus tard, habitant à Montreuil (93), il s’appropriera ce concept avec le sens que pouvait lui donner Aimé Césaire. Tel un « laminaire accroché au rocher » de la Chanson française, il se plaît alors à se laisser porter par des courants musicaux divers découverts à l’étranger, et dans une France encore ouverte sur le monde, ayant la chance d’accueillir depuis toujours de nombreuses cultures. Il se choisit le nom d’artiste « Matjé » en découvrant que cette contraction de son prénom et nom de famille signifie « écrire » en créole.

Habitant aujourd’hui proche de l’Océan Atlantique, il métisse ses chansons de souvenirs de voyages du Brésil, des Antilles, de Madagascar, du Cap Vert, de La Réunion… Il aime aussi les enrichir des influences de ses musiciens et nous rappelle à chacun de ses concerts que la musique est avant tout une question de partage…

L’album « Sur mon dos » :

Dans ce nouvel album, le pseudonyme de ce chanteur, auteur et compositeur prend tout son sens à travers ses histoires chantées ou rappées en français sur des musiques tropicales. Ses mots légers et poétiques mais lourds de sens se mêlent, entre autres, à la Cumbia colombienne, au Forro brésilien, au Soukous africain, au Maloya réunionnais, au Salegy malgache… Bien que puisant dans les musiques traditionnelles, ce nouvel opus est ancré dans la modernité et l’on ressent parfois des influences Hip hop dans le flow ou la production de certains titres. Sa musique solaire et entraînante dégage une énergie positive invitant à la danse alors que l’écriture soignée et poétique amène à prendre du recul et incite à la réflexion. 4 titres de l’album « Sur mon dos » ont été dans un premier temps réalisés au Batiskaf à Nantes (44). Puis, suite à sa rencontre avec son manager Julio Rodrigues (qui a révélé les Zoufris Maracas et accompagné La Rue Ketanou), il rencontrera François Causse (réalisateur, entre autres, des albums de Zoufris Maracas). Il réalisera avec lui 6 nouveaux titres à Massy (91). Julio lui fera également rencontrer Mourad Musset de La Rue Kétanou (en Feat. sur « Palabres ») lors d’une première partie au Cabaret Sauvage (Paris, 19e) et lui permettra de sortir l’album sur le Label d’à Côté.

le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

© Matjé / Bertrand Mariette