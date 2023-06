Srdjan Ivanovic présente « Xénos » le 360 Paris Music Factory Paris, 28 septembre 2023, Paris.

Srdjan Ivanovic présente « Xénos » Jeudi 28 septembre, 20h00 le 360 Paris Music Factory Prévente : 15 euros / Prévente + CD : 25 euros / Prévente + vinyle : 39 euros / Tarif plein : 19 euros

Xénos, «étranger» en grec, est un groupe qui s’inspire d’histoires et d’expériences d’exil et d’immigration et transcende cela en musique, un world-jazz avec un son rock.

Le groupe « Xénos » est composé de :

– Jovana Krstevska : chant

– Robby Marshall : saxophone ténor, clarinette

– Hugo Corbin : guitare

– Timothée Robert / Philippe Burneau : basse

– Srdjan Ivanovic : batterie, claviers

L’album :

Paris a beau être la plus belle ville du monde, un étranger traînera toujours un bout d’ailleurs avec soi. Une petite graine de nostalgie pour ses autres maisons. Pour ses mondes d’ailleurs. Et la meilleure chose que cet étranger puisse faire avec cette petite graine, c’est de la transformer en musique. C’est ainsi que Srdjan démarre son projet : Xénos, qui veut dire «étranger» en Grec. Un mélange de mélodies traditionnelles des Balkans, des influences Rock, Punk, Ska et de Jazz moderne.

Srdjan Ivanovic :

Actuellement basé à Paris, Srdjan Ivanovic est né à Sarajevo, en Bosnie. En 1992, il déménage à Athènes, en Grèce, pour échapper à la guerre. En 2003, il part s’installer aux Pays-Bas où il étudie au Conservatorium van Amsterdam (B. Mus) et Utrechts Conservatorium (M. Mus). En 2014, il reçoit la prestigieuse bourse de la Prins Bernhard Foundation pour étudier pendant 6 mois à New York. En 2008, Srdjan gagne le Holland Casino Jazz & Pop Award (2008 et 2009) et le Dutch Jazz Competition (2008) avec les félicitations du jury (présidé par le guitariste Philip Catherine) pour l’originalité de ses compositions et de son jeu.

Il fait partie du VIPs Tour (2009) et de la EBU European Jazz Competition en 2010.

En tant que leader, il sort quatre albums avec le Blazin’ Quartet (sur Challenge Records, MoonJune Records et le Coolabel). Il est également leader du groupe Modular (avec Manu Codjia, Magic Malik, Ludivine Issambourg, Olivier Laisney et Yoni Zelnik) et co-leader du Nikolov- Ivanovic Undectet avec lequel il sort deux albums. Il apparaît sur plus d’une vingtaine d’albums en tant que sideman et, depuis son installation à Paris en 2014, il joue avec divers groupes et musiciens tels que Christophe Panzani, Magic Malik, Federico Casagrande ou encore Marc Buronfosse. Il écrit également de la musique pour le cinéma et le théâtre.

le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T20:00:00+02:00 – 2023-09-28T22:30:00+02:00

Srdjan Ivanovic / Samuel Berthet