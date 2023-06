Concert « Eleven Trio » Le 360 Paris Music Factory Paris, 13 septembre 2023, Paris.

Concert « Eleven Trio » Mercredi 13 septembre, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

C’est dans les couloirs du conservatoire que ce jeune trio composé d’un batteur (Nouhem), d’un pianiste (Loïc) et d’une contrebassiste – chanteuse (Julia) c’est formé.

Forts de leurs différentes influences (jazz, latin, pop…) ils s’accordent ensembles pour élever et faire entendre le message qui les porte: l’amour du jazz et de la musique.

Pour ce concert, ils ont décidé de revisiter quelques standards de jazz, et d’y apporter une touche latino.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T20:30:00+02:00 – 2023-09-13T22:00:00+02:00

Droits réservés