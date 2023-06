Concert « Anaïs Rosso » Le 360 Paris Music Factory Paris, 6 septembre 2023, Paris.

Concert « Anaïs Rosso » Mercredi 6 septembre, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Anaïs Rosso est une artiste autodidacte. Créatrice d’un univers solaire qui questionne l’identité sous toutes ses formes et provocatrice de rencontres improbables, elle mélange les genres et s’amuse de ses inspirations hétéroclites, convoquant aussi bien Henri Salvador que The cure, Zaïko, Langa Langa ou les Rita Mitsouko.

Pleinement investie sur scène avec ses machines et sa guitare, sa voix de ténor puise dans les invocations du blues, et n’hésite pas à se travestir pour revêtir différentes identités de genre. Anaïs est une conteuse traversée par divers personnages.

Elle nous livre une histoire personnelle et émouvante que l’on découvre au fil de ses compositions ornées de baroque, de nappes électroniques, de chants nourris par la mélancolie des pleureuses d’Afrique et de textes sans pudeurs.

Récemment lauréate du tremplin WomenBeats, elle est actuellement en train de composer son premier EP.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T20:30:00+02:00 – 2023-09-06T22:00:00+02:00

