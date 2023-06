Concert « Monika Kabasele & Hugo Corbin ft. Roger Raspail » Le 360 Paris Music Factory Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Monika Kabasele, la jeune chanteuse d’origine gréco-congolaise et fondatrice du projet « Grécofuturisme » collabore en duo avec le guitariste et compositeur Hugo Corbin dont le premier album « Inner Roads » est sorti en 2019. Les deux musiciens communiquent à travers le langage du jazz et de l’improvisation et créent ensemble un univers qui leur est propre, porté par la liberté d’expression.

Ils composent un jazz moderne, influencé par des mélodies traditionnelles grecques, martiniquaises, congolaises, ou parfois par la pop et le rock ! Ils vont enregistrer leur premier disque en 2022 !

Avec son premier disque « Inner Roads », Hugo Corbin développe un univers vibrant et mélancolique, esquissant des paysages sonores planants et entraînants. Ouverte et d’inspirations multiples, sa musique est influencée par le son du label ECM pour les ambiances contemplatives, l’espace et les résonances, et par le rock pour les textures plus saturées et l’usage d’effets.

Invité de ce duo, le fameux percussionniste guadeloupéen Roger Raspail les accompagnera, fort de son talent, aux percussions !

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T20:30:00+02:00 – 2023-09-02T22:00:00+02:00

© Yves Ortega