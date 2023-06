Concert « Black Voices Combo » Le 360 Paris Music Factory Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert « Black Voices Combo » Le 360 Paris Music Factory Paris, 1 septembre 2023, Paris. Concert « Black Voices Combo » Vendredi 1 septembre, 20h30 Le 360 Paris Music Factory Le Black Voices Combo est un projet d’exploration musicale, tant au niveau du format hybride (DJ set sur vinyles et percussions) que des univers musicaux explorés. Revendiquant une identité panafricaine et transatlantique, ils transcendent les genres de la salsa caribéenne à la rumba congolaise. Depuis 16 ans maintenant, ils ouvrent le bal ou le clôturent partout en France pour des artistes de renommée internationale : La Yegros, Calypso Rose, le TP Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou ou encore Flavia Coelho. Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

