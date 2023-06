Concert « Morjane Ténéré » Le 360 Paris Music Factory Paris, 29 juillet 2023, Paris.

Concert « Morjane Ténéré » Samedi 29 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-interprète à l’univers organique et intimiste. Elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert (natives américaines, Afrique du Nord et de l’Ouest, Inde).

En Tamasheq, langue touarègue, “Ténéré” signifie désert. Elle porte ce nom comme un talisman, imprégnant ses compositions d’un rapport fort à la nature et aux éléments (eau, feu, terre, air).

Morjane est portée par une quête de sens initiatique, une volonté de mieux comprendre la place de l’humain et du vivant sur terre. Son premier EP Birth est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00

2023-07-29T20:30:00+02:00 – 2023-07-29T22:00:00+02:00

Droits réservés