Concert « Norig » Le 360 Paris Music Factory Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert « Norig » Le 360 Paris Music Factory Paris, 21 juillet 2023, Paris. Concert « Norig » Vendredi 21 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory Figure solaire du chant tzigane balkanique, la chanteuse Norig fait danser sa voix au tempérament fougueux depuis deux décennies sur les scènes festivalières.

Révélée par le cinéaste Tony Gatlif et accueillie sur les scènes des grands noms de la musique manouche tels que Stochelo Rosenberg ou Bireli Lagrene,

Norig s’est éprise du cri d’un peuple qui fait écho à son âme. Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

2023-07-21T20:30:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00 © Yan Senez Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le 360 Paris Music Factory Adresse 32 rue Myrha 75018 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le 360 Paris Music Factory Paris

Le 360 Paris Music Factory Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert « Norig » Le 360 Paris Music Factory Paris 2023-07-21 was last modified: by Concert « Norig » Le 360 Paris Music Factory Paris Le 360 Paris Music Factory Paris 21 juillet 2023