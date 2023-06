Concert « Cindy Pooch » Le 360 Paris Music Factory Paris, 20 juillet 2023, Paris.

Concert « Cindy Pooch » Jeudi 20 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Née en France, Cindy a grandi à Yaoundé au Cameroun avant de déménager à Lyon pour étudier la littérature, tout en suivant sa passion pour la musique en autodidacte. Chanteuse et compositrice hyper active, elle écrit et explore depuis plusieurs années un large éventail de musiques : trip hop, soul, maloya, ainsi que des musiques d’Afrique centrale et d’Amérique latine. Jusque lors souvent interprète pour d’autres, elle s’apprête à sortir son premier album solo, plus intimiste et introspectif, avec le label Infiné et réalisé par Seb Martel.

C’est avec lui et Audrey Podrini qu’elle livrera une version minimaliste de ses morceaux.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

2023-07-20T20:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:00:00+02:00

