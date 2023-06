Concert « Little Animal » Le 360 Paris Music Factory Paris, 19 juillet 2023, Paris.

Concert « Little Animal » Mercredi 19 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Little Animal, c’est cinq parisiens qui concoctent une indie pop gorgée de soleil, chantée en anglais et en portugais.

Leur musique, faite de grooves rétro, de basses rondes et de nappes électroniques se sirote comme un cocktail frais un soir d’été.

Inspiré par Phoenix, Daft Punk ou The Strokes, le groupe mêle mélodies lumineuses et sonorités disco et French touch.

Leur dernier single « For You » est sorti sur BE Records, le label de Bon Entendeur et figure dans la nouvelle compilation du label.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T20:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:00:00+02:00

© Marion Blatter