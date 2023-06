Concert « Wet Enough » Le 360 Paris Music Factory Paris, 13 juillet 2023, Paris.

Concert « Wet Enough » Jeudi 13 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Wet Enough!? est LA découverte à faire cet été au 360 Groove Club. Ces 5 musiciens à la fleur de l’âge, tout juste sortis du conservatoire, distillent un jazz-funk péchu et survitaminé, assaisonné d’influences hip-hop, rock et disco.

Wet Enough!? est né d’affinités musicales et d’envies similaires : faire danser, créer un live d’œuvres uniques et originales, tisser une ambiance puissante et colorée, réfléchie mais spontanée. Propulsez-vous dans le groove composite et versicolore de ce jeune projet, véritable pépite aux lendemains très prometteurs.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T20:30:00+02:00 – 2023-07-13T22:00:00+02:00

