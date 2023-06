Concert « Chouchane » Le 360 Paris Music Factory Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Concert « Chouchane » Vendredi 7 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Chouchane, formation tantôt quintet tantôt trio, revisite les chants ancestraux arméniens, ladino et iraniens. Autour de la performance vocale de la chanteuse Chouchane Djergaian, les musiciens Stephen Harisson (contrebasse) et Guillaume Garnier (guitare et saz) donnent un souffle nouveau à ces chants populaires éternels, avec leurs arrangements folks et orientaux. Le groupe vient d’enregistrer son premier album, actuellement en mixage.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:30:00+02:00 – 2023-07-07T22:00:00+02:00

© Marc Kevorkian