Concert « Ivana LCX » Le 360 Paris Music Factory Paris, 6 juillet 2023, Paris.

Concert « Ivana LCX » Jeudi 6 juillet, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Ivana LCX est une musicienne compositrice indépendante dont la musique navigue entre la neo-soul, le jazz, la chanson française et la pop. Après avoir sorti deux premiers morceaux en 2022, elle travaille aujourd’hui à la sortie d’un premier EP acoustique. Dotée d’une voix soul exceptionnelle et accompagnée de son piano qui ne la quitte jamais, Ivana LCX nous transportera dans son univers riche de multiples influences et de groove. Un voyage à ne pas manquer !

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T22:00:00+02:00

Droits réservés