Concert « Rose des vents » Le 360 Paris Music Factory Paris, 30 juin 2023, Paris.

Concert « Rose des vents » Vendredi 30 juin, 20h00 Le 360 Paris Music Factory

Nawal a ce timbre profond et chaud de ses Comores natales avec lequel elle emporte son auditoire dans des rythmes de transe. Catherine a façonné sa voix épurée et souple aux mélodies des troubadours et de l’Andalousie pour créer une musique d’aujourd’hui. Leur rencontre est celle de deux continents, de deux femmes, de deux univers, pour le plus grand bien des valeurs humanistes qu’elles défendent.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:30:00+02:00

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:30:00+02:00

Droits réservés