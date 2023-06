Concert « Rusan Filiztek & Friends » Le 360 Paris Music Factory Paris, 27 juin 2023, Paris.

Concert « Rusan Filiztek & Friends » Mardi 27 juin, 20h30 Le 360 Paris Music Factory

Avant les langues, les frontières et les puretés, la musique circulait avec la facilité du vent. Dans le vaste territoire que les Anciens appelaient Asie Mineure, le lent mouvement des peuples et des souverainetés nous a donné à voir et entendre aujourd’hui une mosaïque de traditions. De l’Anatolie à la Mésopotamie, le troubadour Rusan Filiztek et son saz sont allés découvrir les altérités culturelles et musicales pour en faire ressortir des créations uniques, à la fois modernes et ancrées dans le temps, universelles et porteuses d’un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Rusan Filiztek raconte ses voyages en musique en compagnie d’amis rencontrés ici et là sur la route, pour une carte blanche unique à chaque fois.

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 01 47 53 68 67 https://le360paris.com/le-360/ Salle de spectacle Métro 4 – La Goutte D’or

2023-06-27T20:30:00+02:00 – 2023-06-27T22:00:00+02:00

