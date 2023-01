Lia présente « Como Una Flor Sin Raíces » le 360 Paris Music Factory, 24 février 2023, Paris.

Lia présente « Como Una Flor Sin Raíces » Vendredi 24 février, 20h00 le 360 Paris Music Factory

Tarif plein 19 EUR Tarif réduit 17 EUR

Lia révèlera son nouvel EP « Como Una Flor Sin Raíces » à l’occasion de sa sortie le 24 février 2023 chez InOuïe Distribution.

le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris, France Quartier de Clignancourt Paris 75018 Île-de-France

Ce nouvel opus sera présenté en quintette le vendredi 24 février 2023 à 20h30 sur la scène du 360 Paris Music Factory, en double plateau avec l’artiste DenDana, lors d’un concert de lancement exceptionnel.

Lia puise au cœur de ses origines sud-américaines pour donner vie à une musique aux riches couleurs sonores, habitée par les rythmes de cumbia et les accents dansants des percussions latines. Dans son premier EP, « Como Una Flor Sin Raíces », intégralement écrit en langue espagnole, l’artiste dévoile avec sensibilité et élégance ses réflexions sur ses origines et aspirations en tant que femme aux prises avec la réalité contemporaine.

Le titre éponyme « Como Una Flor Sin Raíces » raconte la quête d’identité de ceux qui ont dû fuir leur terre natale.

Mareo est un voyage sensitif intime qui questionne les désirs que l’on s’autorise et ceux que l’on retient. Pachamama quant à elle est une ode aux éléments naturels, qui parle de la folie humaine qui ne cesse de détruire son propre berceau. Le groove de la contre-basse, accompagné par la profondeur des percussions latines et la sonorité hypnotique du clavicorde créent une atmosphère musicale absolument singulière.

Ayant à coeur de partager cette aventure avec des musiciens qui lui sont proches, Lia s’est entourée d’amis de longue date pour l’accompagner sur ce premier disque.

Santiago Gervasoni est un pianiste, claveciniste et clavicordiste Nantais d’origine argentine dont l’aisance entre les répertoires jazz et classiques associée à son lien intime avec la musique sud-américaine a beaucoup apporté à l’identité originelle du projet.

Lucas Henri et Paul Héroux sont tout comme Lia originaires de Caen. Lucas, contre-bassiste de formation et multi-instrumentiste ayant déjà une longue expérience en tant qu’arrangeur (Philippe Katerine, Gad Elmaleh, Trio Joubran…) a apporté contraste, profondeur et singularité dans les compositions du groupe.

Paul, percussionniste mais également batteur professionnel a joué dans de nombreux groupes aux styles allant de la soul au pop-rock, en passant par la musique folklorique. Ses rythmiques dansantes et la profondeur du bombo utilisé pour les chansons de Lia donnent à cet ensemble une sonorité organique et sensuelle qui ne manque pas d’apporter du style à ce disque au caractère déjà bien marqué.



