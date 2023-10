Une vie difficile de Dino Risi (1976 – 2h00) Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris Catégorie d’Évènement: Paris Une vie difficile de Dino Risi (1976 – 2h00) Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris, 9 décembre 2023, Paris. Une vie difficile de Dino Risi (1976 – 2h00) Samedi 9 décembre, 18h00 Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Entrée libre. Participation proposée : 5 euros Alors qu’un soldat allemand s’apprête à l’abattre, Silvio Magnozzi, rédacteur d’un journal clandestin, est sauvé par Elena. À la fin de la guerre, il retrouve Elena et ils s’installent à Rome. Les activités radicales de Silvio ne leur facilitent pas la vie et peu à peu, lasse de la misère, Elena le quitte. Silvio tente alors sans succès d’éditer un livre… Film d’une rare subtilité. Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 32 rue Saint Yves 75014 Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Adresse 32 rue Saint Yves 75014 Ville Paris Lieu Ville Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris latitude longitude 48.825926;2.332281

Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/