Les mots enchantés des Hupd’äh d’Amazonie, maîtres des savoirs (2020-52mn) Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les mots enchantés des Hupd’äh d’Amazonie, maîtres des savoirs (2020-52mn) Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris, 18 novembre 2023, Paris. Les mots enchantés des Hupd’äh d’Amazonie, maîtres des savoirs (2020-52mn) Samedi 18 novembre, 18h00 Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Entrée libre. participation proposée : 5 euros Les esprits, les forêts, les rivières, les humains, la musique et les mots sont les éléments fondamentaux présents dans la cosmologie des Hupd’äh qui vivent dans le nord-ouest de l’Amazonie au Brésil.

Conservée depuis des siècles, elle à un pouvoir transformateur. Basés sur des documents ethnographiques, ces films évoquent des aspects uniques de cette cosmologie actuellement menacée. Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 32 rue Saint Yves 75014 Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Adresse 32 rue Saint Yves 75014 Ville Paris Lieu Ville Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris latitude longitude 48.825926;2.332281

Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/